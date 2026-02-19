Президент Украины Владимир Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Видео доступно на YouTube.

«У нас нет единой позиции — даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий», — заявил он. Политик заявил, что хотел бы поддержать любой формат для продолжения диалога.

При этом он признался, что не готов принять все предложения.

Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

«Они [российские власти] говорят, что их предложение, чтобы украинские силы сами вышли из части Донбасса, из части территории Донецкой области, просто самостоятельно отступили, и тогда война остановится. Но мы не можем просто уйти. Это невероятно, как такое вообще возможно? Это наша территория», — сказал украинский лидер.

Ранее стало известно о расколе между Владимиром Зеленским и его окружением из-за позиции по Донбассу. По информации журналиста Саймона Шустера, двое неназванных советников главы государства допускают «самую тяжелую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области».