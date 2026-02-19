В эти дни создается движение «Альтернатива для Европы», выступающее за реформу Евросоюза и сближение с Россией. Об этом в интервью URA.RU заявил бывший депутат Национального Совета Словацкой Республики, руководитель партии «Единые славяне» Петер Марчек.

«Предстоящие в 2029 году выборы в Европейский парламент будут решающими. Есть все основания полагать, что на них победят патриотические силы, которые поставят вопрос о реформировании основ ЕС», — сказал политик.

Для координации действий и объединения таких сил в эти дни политики во многих странах ЕС создают общественную организацию «Альтернатива для Европы», поделился участник процесса. По словам Марчека, подготовительный процесс завершится конференцией, в которой примут участие вошедшие партии. На мероприятии подпишут меморандум и составят план действий, создадут структуру, которая будет заниматься реформой ЕС.

К этой работе помимо политиков привлекут научные круги и лидеров общественного мнения. Приглашения также будут отправлены бизнесменам, включая Илона Маска, поделился Марчек.