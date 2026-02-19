$76.1590.27

Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

Следующая встреча в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

«И вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня», — объявил украинский лидер.

Он пояснил, что важно выбирать для переговоров именно европейские страны.

«Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь», — добавил Зеленский.