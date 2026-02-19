Киев придумал новый маневр на переговорах по Украине

Украинские власти хотят втянуть Европу в переговоры с Россией. О новом маневре рассказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.

«Все кричат, что Украина хочет втянуть европейцев в переговоры. Это правда», — подчеркнул он.

По словам специалиста, представители Евросоюза (ЕС) якобы должны таким образом помогать украинским властям на фоне усилившегося давления на президента Владимира Зеленского со стороны американского главы Дональда Трампа.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в закрытом режиме в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны говорили два часа.