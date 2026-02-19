Москва не нуждается в урегулировании конфликта путем переговоров, в отличие от Киева, поскольку она так и так побеждает. Украина же рискует потерять новые территории, в том числе Николаев и Одессу, такое заявление после наблюдений за результатами переговоров в Женеве сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Они [Россия] участвуют в этих переговорах в надежде, что Украина придет в себя и поймет, что потеряет больше территорий, если будет продолжать», — пояснил свою точку зрения аналитик. Если же переговорный процесс зайдет в тупик, РФ все равно продолжит добиваться целей спецоперации (СВО) военным путем и освободит больше территорий.

Катастрофа для ВСУ: потеря Одессы и новый фронт армии РФ

В то же время Украина, по словам Джонсона, никаким образом не сможет получить преимущество над Россией.

«К концу года они с большой долей вероятности закрепят за собой Одессу и Николаев. Я бы даже не удивился, если они будут в шаге от кого, чтобы забрать Киев», — спрогнозировал бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее The New York Times (NYT) написала о готовности Украины допустить участие России в управлении Донецкой областью. На переговорах в Женеве обсуждалось создание в гражданской администрации в «демилитризированной зоне».