Белый дом предсказал катастрофу в Вашингтоне

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт предупредила Вашингтон о грядущей экологической катастрофе из-за разлива канализации в реку Потомак. Запись трансляции брифинга с журналистами опубликована на YouTube-канале американской администрации.

По ее словам, прорыв канализации произошел из-за того, что инфраструктура штата Мэриленд, который расположен вокруг Вашингтона, была заброшена и забыта губернатором Уэсом Муром, он не обращал на нее внимания.

Левитт считает, что без помощи федерального правительства может произойти экологическая катастрофа.

«Давайте надеяться и молиться, что губернатор поступит правильно и попросит вмешаться президента (президента США Дональда) Трампа», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что федеральное правительство готово оперативно принять участие в устранении последствий аварии, но для этого им нужен официальный запрос.

До этого Трамп заявил, что в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак происходит экологическая катастрофа. В происходящем американский лидер обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура. По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку.

Ранее сообщалось, что в США продолжаются работы по очистке реки после прорыва канализации.