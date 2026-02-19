Назван украинский город с самой сложной ситуацией со светом

Энергетическая украинская компания ДТЭК в своем официальном Telegram-канале заявила о том, что в Одессе складывается самая сложная ситуация со светом в стране. Объекты в городе настолько повреждены, что их невозможно восстановить за несколько дней.

«Уже вторые сутки в Киевском районе города и Одесском районе области без света остаются около 99 тысяч семей», — говорится в сообщении.

Подключить дома на другие линии возможности нет, резервов в Украине не осталось.

На Украине в трех областях частично пропал свет

Также отмечается, что больницы, котельные и водоканалы подключены к генераторам.

Ранее сообщалось, что жители Одессы протестуют из-за длительного отсутствия электроэнергии. Люди перекрывают улицы, скандируют лозунги и требуют от властей дать свет.