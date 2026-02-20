Лукашенко подписал очередной указ о помиловании

В администрации Александр Лукашенко подтвердили, что главой государства подписан накануне указ о помиловании Натальи Левой. И несмотря на то, что преступление, совершенное осужденной, относится к категории тяжких и она "отбыла менее половины срока назначенного наказания, главой государства принято положительное решение", сообщила БЕЛТА заместитель главы администрации Александра Лукашенко, которая также возглавляет комиссию по вопросам помилования при Президенте Беларуси, Ольга Чуприс.

Это решение, по словам Ольги Чуприс, принято Лукашенко исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной. Принимались во внимание и ее личное обращение с ходатайством о помиловании, деятельное раскаяние и поведение во время отбывания наказания.

В данной ситуации, пояснила эксперт, преступления были связаны с финансированием деятельности экстремистских формирований, ряд из которых относится к категории вооруженных.

Дело в том, что "Наталья искренне раскаивалась в совершенных преступлениях и просила главу государства проявить снисхождение, освободив ее от отбывания дальнейшего наказания в виде лишения свободы, поскольку в настоящее время она находится в состоянии беременности и ожидает в скором времени рождения долгожданного ребенка".

Кроме того, осужденная в ходатайстве о помиловании изложила видение своего будущего пребывания в республике, указав на то, что "хочет жить и воспитывать своего будущего ребенка в прекрасной, мирной, процветающей стране". Она заверила также, что готова вести законопослушный образ жизни.

При этом женщина помилована под условие правопослушного поведения. Это означает, что если она в дальнейшем нарушит нормы уголовного законодательства, то будет возвращена в места лишения свободы.

Кстати, Чуприс пояснила, что Президентом сформированы две комиссии, которые вносят ему необходимые документы и предложения по соответствующим вопросам.

"Например, только за предыдущий год на основании внесенных предложений главой государства помилованы 352 человека", - указала она.

Однако он может принимать и индивидуальные решения в исключительных случаях, учитывая особые жизненные обстоятельства, состояние здоровья и руководствуясь принципом гуманизма, резюмировала юрист.