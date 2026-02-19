Зеленский раскрыл, удастся ли договориться о территориях на переговорах в Женеве

Владимир Зеленский считает, что на переговорах в Женеве, скорее всего, не получится решить вопрос, связанный с территориями. Такое заявление глава киевского режима сделал во время интервью с британским ведущим Пирсом Морганом.

“Я не уверен, что наши команды действительно смогут решить вопрос о землях. Конечно, в конечном счете, это зависит от нашего народа, принимать мирное соглашение или нет”, - сказал Зеленский в интервью, опубликованном в среду вечером на YouTube-канале Моргана.

Зеленский пожаловался на российскую делегацию

Зеленский отметил, что на переговорах в Швейцарии “имеются некоторые конструктивные моменты”. Однако территориальные вопросы можно попытаться решить на уровне лидеров. Эти вопросы он назвал “болезненными и сложными”.

Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля.

Позднее в Белом доме анонсировали новый раунд переговоров по Украине.