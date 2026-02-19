Трампу доложили об итогах переговоров по Украине и Ирану
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу доложили об итогах переговоров по урегулированию на Украине и Ирану. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.
Докладчиками стали главные переговорщики от США – спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Напомним, ранее в Белом доме анонсировали новый раунд переговоров по Украине.