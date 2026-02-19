На Западе раскрыли новую деталь переговоров по Украине в Женеве

На переговорах по украинскому урегулированию обсуждают идею демилитаризированной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, выдвинутый администрацией президента США Дональда Трампа в ноябре», — уточнила газета.

Издание подчеркнуло, что с целью облегчить обеим сторонам принятие этой идеи переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне. Однако при этом отмечается практическая сложность создания ЗСТ на территории, зажатой между двумя армиями.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в закрытом режиме в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны говорили два часа.