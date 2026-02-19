США не стали молчать после новой выходки Зеленского

Киевским властям указали на несправедливость продолжения боевых действий со множеством потерь на Украине после слов президента страны Владимира Зеленского о том, что лидер США Дональд Трамп якобы требует уступок только от Киева. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Я думаю, что президент [Трамп] ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», — сказала Левитт во время бриффинга в Вашингтоне. Цитату приводит РИА Новости.

Зеленский обвинил Трампа в «давлении» на Киев на переговорах в Женеве

Левитт подчеркнула, что глава Белого дома, по ее данным, привержен цели достижения политического урегулирования и считает приоритетом прекращение огня. Она отметила, что американская администрация намерена и дальше добиваться таких условий, при которых стороны смогут перейти к переговорам.

Ранее Зеленский раскритиковал Трампа за его публичные призывы к Киеву пойти на уступки ради прекращения конфликта. До этого украинский лидер резко отверг предложения Вашингтона согласиться на выдвигаемые условия в рамках переговоров с Россией.