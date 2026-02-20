Зеленский анонсировал обмен военнопленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев ожидает обмена военнопленными в ближайшее время.

«Обмен военнопленными должен продолжаться. Мы ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время», — написал он.

В начале февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что часть граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, вернулись домой, но кто-то решил остаться в России.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».