$76.1590.27

На Украине разгорается скандал из-за нападения футболиста на военкома

Андрей Дуванов

На Украине разгорается скандал вокруг футболиста Данилы Колесника, который ударил сотрудника ТЦК (украинский аналог военкоматов) и помешал мобилизационным мероприятиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя российских силовых структур.

На Украине разгорается скандал из-за нападения футболиста на военкома
© РИА Новости

Как рассказал собеседник издания, поступок Колесника вызвал неоднозначную реакцию. Но большая часть граждан Украины, по словам источника, заняли сторону спортсмена. Поддержали Колесника и коллеги — игроки Алиев и Милевский.

«Украинское общество разделилось в равных количествах на тех, кто критикует его поступок, и тех, кто одобряет, но не выражает свою позицию публично, боясь репрессий со стороны власти», — заявил он.

В данный момент Колесник задержан. Ему грозит от пяти лет заключения. Отметим, что в феврале 2023 года Колесник уже попадал в скандал — во время сборов в Турции он спровоцировал драку с футболистами ярославского «Шинника».

Ранее украинская полиция возбудила дело в отношении Данилы Колесника.