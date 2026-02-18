На Украине разгорается скандал из-за нападения футболиста на военкома

На Украине разгорается скандал вокруг футболиста Данилы Колесника, который ударил сотрудника ТЦК (украинский аналог военкоматов) и помешал мобилизационным мероприятиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя российских силовых структур.

Как рассказал собеседник издания, поступок Колесника вызвал неоднозначную реакцию. Но большая часть граждан Украины, по словам источника, заняли сторону спортсмена. Поддержали Колесника и коллеги — игроки Алиев и Милевский.

«Украинское общество разделилось в равных количествах на тех, кто критикует его поступок, и тех, кто одобряет, но не выражает свою позицию публично, боясь репрессий со стороны власти», — заявил он.

В данный момент Колесник задержан. Ему грозит от пяти лет заключения. Отметим, что в феврале 2023 года Колесник уже попадал в скандал — во время сборов в Турции он спровоцировал драку с футболистами ярославского «Шинника».

Ранее украинская полиция возбудила дело в отношении Данилы Колесника.