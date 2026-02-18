В Белом доме прокомментировали переговоры по Украине в Женеве

Стороны достигли значимого прогресса по итогам переговоров в Женеве по Украине, рассказала на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя Белого дома раскрыть, как прошла трехсторонняя встреча.

«Состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения», — отметила Левитт.

По ее словам, в ближайшем будущем ожидается новый раунд переговоров.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были тяжёлыми, но деловыми.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, в свою очередь, о существенном прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.

Дипломат заметил, что США выступили модератором трехсторонних переговоров с Украиной и Россией. Он добавил, что считает успехом Белого дома то, что администрации удалось свести вместе две стороны конфликта.