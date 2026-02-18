Зеленского разочаровали переговоры с Россией и США в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Женеве недостаточными и заявил о необходимости нового раунда встреч до конца февраля. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 18 февраля в его telegram-канале.

По словам украинского лидера, консультации в Швейцарии продолжаются, однако ожиданий Киева они пока не оправдали.

«Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. <...> Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев ожидает от дипломатических контактов конкретных договоренностей и продвижения по ключевым вопросам безопасности.

Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве доложат президенту РФ Владимиру Путину об их итогах при первой возможности. Об этом 18 февраля сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.