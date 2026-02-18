Королевский биограф раскрыл тайну принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли свадьбу 29 апреля 2011 года. А через два года Кэтрин родила первенца — принца Джорджа. И только сейчас выяснилось, что Джорджа могло бы не быть. Уэльские никогда не говорили об этом публично.

Тайну Кейт и Уильяма раскрыл королевский биограф Рассел Майерс. Он выпустил книгу об Уэльских, на страницах которой и затронул очень личную для принца и принцессы тему. По словам Майерса, Кейт и Уильям хотели назвать первенца совсем другим именем. Сын Карла III предлагал имена Родни и Грэм, а Кэтрин мечтала, что ее ребенка будут звать Александр. При чем для девочки Миддлтон выбрала имя Александра, так сильно ей оно нравилось.

Королевская семья идею Кейт поддержала. Тем более, что второе имя Елизаветы III — Александра. Но окончательное решение было принято, когда будущие родители получили необычный подарок.

"Близкий друг подарил супругам книгу с именами для детей, которую они часами листали — часто заканчивая приступами смеха после того, как один из них предлагал что-то совершенно неожиданное", — уверяет Майерс.

После этого королевская чета и решила назвать первенца Джорджем. От имен Александра и Александр Кейт и Уильям в итоге совсем отказались и не стали их использовать для младших детей.

Биограф на страницах своей книги уверяет, что Уэльские являются образцовой семьей. Мол, их чувства настоящие.