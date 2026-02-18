Европейские делегации во время третьего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве сидели в отеле и ожидали окончания обсуждений.

Об этом РИА Новости сообщил источник.

«Они (европейские делегации) просто сидели в отеле и ждали», — сказал он.

До этого газета Mundo со ссылкой на источники сообщала, что европейские делегации были приглашены на переговоры в Женеву после просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американской стороне.

Как пишут авторы публикации, делегации из нескольких европейских стран присутствовали в Женеве, но не участвовали в переговорах.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о ее завершении примерно в 13:00 мск. По его словам, беседа была «тяжелой, но деловой». Никаких документов стороны не подписывали, выяснили журналисты РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС.