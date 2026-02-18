На Украине заявили о старте предвыборной кампании Залужного

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный начал предвыборную кампанию.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«Посол начал свою предвыборную кампанию», — написала парламентарий.

Так Безуглая прокомментировала интервью Залужного Associated Press (АР). В нем он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ, а также рассказал об обысках в своем штабе после напряженной встречи с президентом.

Залужный считается одним из главных возможных конкурентов Зеленского на выборах президента Украины. Ранее сообщалось, что он обладает наибольшим уровнем доверия украинцев среди представителей военного командования страны — 92 процента.