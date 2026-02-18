Раскрыто обещание США по гарантиям безопасности для Украины

США обязались использовать разведку и другие возможности для обеспечения возможного перемирия на Украине. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники из числа европейских и украинских официальных лиц.

«США обязались использовать разведывательные и другие высокотехнологичные возможности для обеспечения соблюдения любого потенциального перемирия в рамках двусторонних гарантий безопасности, которые обсуждаются с Киевом», — утверждается в публикации.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта «зашли в тупик» на фоне разногласий по территориальным вопросам, контролю Запорожской атомной электростанции и гарантиям безопасности для Киева.

18 февраля завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве.