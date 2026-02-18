На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского

У Владимира Зеленского снижается пространство для возможного маневра в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британское издание Spectator.

Как сообщает издание, на Украине появился нарратив о том, что несколько высокопоставленных политиков из Киева могут оказаться более договороспособными, чем Зеленский. Автор также указывает, что это происходит на фоне падения поддержки Зеленского, которая происходит из-за коррупционных скандалов.

«В политических кругах Киева ходят слухи, что Арахамия, Умеров и Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов — прим. ред.) охотнее пойдут на "сделку" с Москвой, чем Зеленский. Правда ли в украинской верхушке назрел раскол, или это хитрый тактический расчет, — вопрос открытый. Но очевидно, что пространство для маневра у Зеленского сужается с каждым днем», — сообщает издание.

В статье также говорится, что Украина начала двигаться к уступкам, так как российская сторона «дала понять, что не отступиться от требований». Кроме того, президенту США Дональду Трампу, как сообщает издание, «все больше не терпится» скорее заключить сделку.

Ранее Зеленский пригрозил России санкциями в первый день переговоров в Швейцарии.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.