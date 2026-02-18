В Китае раскритиковали Владимира Зеленского за то, что он требует помощи у Европейцев «в ультимативной форме». Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на издание Sohu.

Как считают авторы Sohu, такая политика может привести Зеленского к международной изоляции. При этом издание признает, что его действия могут помочь получить Украине «краткосрочную поддержку», но приведут к негативным последствиям в будущем.

«Шаги Зеленского не лишены рисков, и хотя он может получить от Запада краткосрочную поддержку, в долгосрочной перспективе это может привести к его изоляции на международной арене. История показывает, что страны, чрезмерно полагающиеся на внешние силы, часто чувствуют себя потерянными в критические моменты из-за различий в интересах», — сообщает издание.

Источник также добавляет, что за заявлениями Зеленского кроется страх остаться без поддержки Запада. В этом случае, как считают авторы издания, у Украины не останется надежды на достижение соглашения о прекращении огня.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда зарубежных компаний и представителей российского финансового сектора.