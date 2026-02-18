В МИД Украины резко высказались о действиях Венгрии и Словакии

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что действия Венгрии и Словакии «напоминают наркоманию». Так он прокомментировал решения этих двух стран прекратить поставки дизельного топлива на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».

По словам Тихого, Венгрия и Словакия имеют альтернативные варианты поставки нефти, в частности, через нефтепровод «Адрия», а потому «могут избавиться от зависимости от российской нефти».

По мнению пресс-секретаря украинского МИД, это «попытки оставаться на этой игле как можно дольше.

Напомним, 18 февраля Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизеля Украине, требуя возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Тихий заявил, что между Украиной и Россией есть договоренность о новой встрече делегаций.