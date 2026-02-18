Король Дании прибыл в Гренландию на фоне притязаний США на остров

Король Дании Фредерик Х прибыл в Гренландию на фоне притязаний руководства США на остров. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении датского королевского дома отмечалось, что визит состоится в период с 18 по 20 февраля. Сам король заявлял, что «с нетерпением ждет» поездки, поскольку он чувствует, что жители острова обеспокоены действиями США.

«Король Дании Фредерик прибыл в среду в Нуук (столицу Гренландии) в рамках своего второго визита в Гренландию в течение года», — говорится в сообщении.

По данным агентства, король прибыл на остров в черном пуховике, на котором изображены флаги Дании и Гренландии. В аэропорту его встретили премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен и спикер гренландского парламента Ким Кильсен.

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к американскому государству.