Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что президент США Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского после его явного демарша и тем самым повлиять на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению политика, лидер США прекрасно понимает, что украинская власть затягивает процесс намеренно, однако Трамп тоже зависим от своих внутриполитических раскладов.

Трампу, чтобы не быть обвиненным в работе на Россию, нужно показать явную деструктивную позицию Украины, считает собеседник издания.

Глава киевского режима осознает последствия открытой конфронтации с США, которая приведет к быстрому поражению в конфликте, пояснил Марков.

Ранее источник издания Politico, знакомый с ходом трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве, заявил, что они оказались «не такими уж хорошими».