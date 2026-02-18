$76.1590.27

Экс-депутат Рады ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине

Московский Комсомолец

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что президент США Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского после его явного демарша и тем самым повлиять на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет NEWS.ru.

© Global Look Press

По мнению политика, лидер США прекрасно понимает, что украинская власть затягивает процесс намеренно, однако Трамп тоже зависим от своих внутриполитических раскладов.

Трампу, чтобы не быть обвиненным в работе на Россию, нужно показать явную деструктивную позицию Украины, считает собеседник издания.

Глава киевского режима осознает последствия открытой конфронтации с США, которая приведет к быстрому поражению в конфликте, пояснил Марков.

Ранее источник издания Politico, знакомый с ходом трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве, заявил, что они оказались «не такими уж хорошими».