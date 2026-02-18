В Лондоне испугались предупреждения МИД РФ о контрмерах против увеличения британских оборонных расходов, следует из статьи Daily Express.

Авторы материала считают, что Москва «выступила с пугающим предупреждением» в адрес Лондона и премьер-министра Кира Стармера в связи с решением увеличить расходы на оборону.

В британском оборонном бюджете, как указано в статье, возник дефицит в размере 28 млрд фунтов стерлингов, и глава правительства призвал НАТО «увеличить траты и ускорить их».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее на брифинге заявила, что Москва вырабатывает ответные меры против роста оборонных расходов Великобритании.