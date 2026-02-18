Во Львове открыли филиал британского посольства

$76.1590.27

Британия открыла во Львове представительство посольства

На Западе Украины во Львове Великобритания открыла представительство посольства. Информация об этом размещена на сайте МИД Соединенного Королевства.

Как поясняется в документе, основная цель этого шага — углубление отношений с Украиной.

«Присутствие на западе Украины предоставит Великобритании больше возможностей для взаимодействия с украинскими компаниями, способствуя укреплению связей в сфере экономического роста и образования», — говорится в сообщении.

Новое диппредставительство также будет способствовать «поддержки усилий Великобритании по восстановлению Украины в будущем». В МИД Великобритании отметили, что их страна одна из немногих, которые имеют дипломатическое представительство во Львове. О количестве сотрудников нового подразделения не сообщается.

В конце января министр обороны королевства Джон Хили заявил, что Великобритания с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года увеличила число своих военнослужащих на территории Украины.

Глава ведомства отметил, что на территории республики работают «несколько британских военнослужащих», которые обеспечивают безопасность посольства Британии в Киеве и помогают в обороне Украины.