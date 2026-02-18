Словакия шокирована молчанием Украины по нефтепроводу «Дружба»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти его страны «шокированы» отсутствием информации о нефтепроводе «Дружба» со стороны Киева — ранее Украина перекрыла нефтепровод из-за неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TASR.

Напомним, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены 13 февраля. Власти Словакии ожидали, что они возобновятся в течение нескольких дней, но этого не произошло.

По словам Фицо, Словакия хочет отправить к нефтепроводу своих экспертов, чтобы найти неисправность. При этом, украинская сторона так и не связалась с Братиславой по этому вопросу. Как добавил Фицо, для решения этого вопроса Словакия собирается обратиться в Еврокомиссию.

«Шокирует, что Украина до сих пор не предоставила и не хочет предоставлять никакой информации о том, что на самом деле произошло. <...> Давайте своими глазами посмотрим, что произошло… Такое ли повреждение, как говорит Украина, или это выдумка. <...> Поскольку, если это политический шантаж, как было с газом, то это совершенно неприемлемо», — заявил он.

Ранее Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.