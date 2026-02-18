В Раде объяснили внезапные нападки Залужного на Зеленского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что интервью экс-главкома ВСУ Валерия Залужного агентству Associated Press, в котором он рассказал о конфликтах с Владимиром Зеленским, свидетельствует о запуске предвыборной кампании бывшего командующего.

Об этом нардеп высказалась в своем Telegram-канале.

«Посол стартовал в предвыборную», - кратко прокомментировала Безуглая публикацию, в которой, Залужный, в частности, обвинил главу киевского режима в провале контрнаступления 2023 года.

Также в интервью Валерий Залужный рассказал о глубоком расколе между ним и Зеленским, который достиг пика во время обысков СБУ в 2022 году.