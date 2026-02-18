Вучич высказался о перспективах вступления Сербии в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность вступления страны в Евросоюз на особых условиях. По словам сербского лидера, Белград готов отказаться от права вето в обмен на доступ к главным европейским благам. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава государства подчеркнул, что для его страны гораздо важнее не политический вес внутри союза, а экономические преференции.

Вучич отметил, что решающим фактором для Сербии является участие в едином внутреннем рынке ЕС. Свободное перемещение товаров, капитала и людей он назвал базовыми ценностями, ради которых республика готова вступить в объединение даже без возможности блокировать общие решения.

«Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым», — заявил Вучич, комментируя возможный формат сотрудничества с Брюсселем.

Такой подход сербский лидер назвал прагматичным шагом на пути к долгожданному вступлению в европейскую семью.