Швейцария сделала заявление о новом раунде переговоров по Украине
МИД Швейцарии выразил готовность принять новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом передает ТАСС.
Кроме того, в швейцарском МИД подчеркнули, что министерство поддерживает контакты со всеми сторонами, а также «последовательно предлагает свои добрые услуги».
Ранее завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.