Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой с разрушенным мозгом

Французский лидер Эммануэль Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой с разрушенным головным мозгом, за счёт чего она может рефлекторно реагировать на раздражители. Об этом пишет газета L'Express.

Отмечается, что 10 февраля во время ужина с представителями технологических компаний Макрон обсудил состояние НАТО.

«Сравнив Североатлантический альянс... со спинальной лягушкой... которая даже после смерти продолжает рефлекторно реагировать на раздражители», — говорится в статье.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на Мюнхенской конференции британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц унизили Макрона.

Газета la Repubblica писала, что месть Мерца Макрону грозит ЕС расколом.