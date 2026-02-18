Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью

Свобода слова в интернете — «полная чушь», если в алгоритмах социальных сетей нет прозрачности. Об этом в среду, 18 февраля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, пользователей скрытно направляют от одного «ненавистнического» контента к другому.

© Вечерняя Москва

— Я имею ввиду, что свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой... Я хочу избегать расистских высказываний, ненавистнических высказываний и так далее, — сказал он.

Французский лидер также подчеркнул важность наличия прозрачных алгоритмов, передает Telegram-канал Clash Report.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что попытки французского правительства заставить мессенджер ограничивать свободу слова предпринимаются в рамках системной практики цензуры со стороны ЕК. Так он высказался о докладе от комитета Палаты представителей США, в котором говорится, что ЕК регулярно вмешивалась в выборы в странах ЕС.

До этого Дуров подчеркнул, что Франция — это страна, власти которой уголовно наказывают социальные сети, предоставляющие свободу гражданам.