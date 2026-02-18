Мединский перед вылетом в Россию два часа тайно общался с неизвестным в отеле

Глава делегации России на трехсторонних переговорах с представителями США и Украины Владимир Мединский перед вылетом из Женевы в Москву в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры в отеле InterContinental. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.

© Вечерняя Москва

— Мединский... провел двухчасовые переговоры... перед отъездом в аэропорт, — написал журналист в своем Telegram-канале.

С кем именно общался политик — неизвестно.

Переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.

Уже на следующий день, 18 февраля, начался второй раунд переговоров, но он был более коротким и завершился спустя порядка двух часов. Мединский рассказал, что беседа была тяжелой, но деловой. Новый раунд переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном должен состояться в ближайшее время.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская делегация на переговорах по Украине в Женеве направляла промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую президенту России Владимиру Путину.