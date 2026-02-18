Пока вы не уснули: призыв Лаврова к Вашингтону и заявление Мединского после переговоров

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров обратился с призывом к Вашингтону

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем Соединенные Штаты проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова свободы», — отметил министр.

Мединский сделал заявление после переговоров в Женеве

Трехсторонние переговоры в Женеве по Украине с участием представителей России, США и Украины были тяжелыми, но деловыми. Об этом заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров в Женеве.

"Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", - подчеркнул Мединский.

Залужный назвал виновного в провале наступления

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил президента республики Владимира Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. Его слова передает Assosiated Press (АР).

«Залужный говорит, что план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов», — пишет издание.

Папа Римский отказал Трампу

Ватикан отказался участвовать в Совете мира президента США Дональда Трампа и подчеркнул роль ООН в урегулировании международных кризисов. С соответствующим заявлением выступил кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святого Престола, передает Newsweek.

Это решение было принято, несмотря на приглашение, отправленное в январе Папе Римскому Льву XIV, который родился в США.

Предсказана судьба ЕС после окончания конфликта на Украине

Европа больше всех заинтересована в продолжении конфликта на Украине, поскольку, как ни парадоксально, он объединяет европейские страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Николай Межевич.

«Без Украины сразу начнется: немец тянет в одну сторону, француз в другую, поляк в третью. Ну, помните, басня Крылова: «Однажды лебедь, рак и щука…» Ну, и так далее», — привел аналогию эксперт.

СМИ: Россия предложила США «величайшую сделку»

Совбез России якобы подготовил план для США с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов, сообщает The Economist.

Издание The Economist сообщает, что Совету безопасности России был представлен план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США, передает Ura.Ru.

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину на фоне блокировки Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Поставки... прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — цитирует его ТАСС.

Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

США провели обширную подготовительную работу по анализу возможных сценариев отмены санкций против России. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.

«Многие американские юристы работали сверхурочно прошлым летом, после того как Трамп надавил на Украину с целью начала нового раунда переговоров, чтобы изучить возможные сценарии снятия санкций», — говорится в публикации.

Волочкову сняли в пикантной позе с мужчиной прямо в больничной палате

На днях Анастасия Волочкова вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома. Несмотря на травму, Анастасия полна планов. Уже в начале марта она намерена выйти на сцену, хотя ей в клинике и рекомендовали выдержать паузу в течение восьми недель.

Однако балерина не хочет следовать рекомендациям медиков. Волочкова хоть и передвигается пока с опорой, но уже вся в творчестве. При этом она зорко следит за новостями, которые муссируются вокруг нее. Например, появилась информация, будто клиника, где оперировалась артистка, на самом деле весьма посредственная, да еще и принимает для лечения бомжей.

Вселенной приходит конец: космос сожмется и исчезнет навсегда

Новые научные данные показывают, что нынешнее расширение Вселенной не будет вечным – она сожмется и исчезнет навсегда.

Физик из Корнеллского университета Генри Тай отмечает – ранее считалось, что космос будет расширяться бесконечно. Однако обновленные наблюдения указывают на то, что космологическая постоянная может быть отрицательной, а значит, конечная судьба Вселенной – коллапс.

