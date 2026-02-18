Глава делегации Украины раскрыл следующий шаг переговоров с Россией

Следующим шагом мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине является достижение консенсуса с Россией по ключевым решениям и представление решений президентам стран. Об этом в среду, 18 февраля, заявил глава украинской делегации на переговорах в швейцарской Женеве Рустам Умеров.

— Следующий шаг — достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача — подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений, — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что по итогам двухдневной встречи стороны достигли прогресса, но российские и украинские представители не могут разглашать все детали консультаций на их текущей стадии, передает Lenta.ru.

Второй раунд переговоров России, США и Украины в Женеве продлился примерно два часа. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавил российскую делегацию на консультациях, встреча была тяжелой, но деловой. Он отметил, что новый раунд переговоров с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона должен состояться в ближайшее время.