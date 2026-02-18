На Западе узнали о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном бывшего президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, пишет Axios, ссылаясь на источники.

Американский госсекретарь Рубио проводит тайные переговоры с внуком и временным опекуном кубинского «престарелого диктатора» Рауля Кастро на фоне беспрецедентного давления Соединенных Штатов на Гавану, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, соответствующие переговоры проходят в обход официальных каналов правительства Кубы и демонстрируют, что администрация американского лидера Дональда Трампа считает Кастро тем, кто реально принимает решения на острове.

Вместе с тем, как утверждается в материале, Рубио не проводил переговоры с кубинскими чиновниками или президентом республики Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.