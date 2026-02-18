Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал обращенное к Украине требование Еврокомиссии (ЕК) восстановить поврежденный участок нефтепровода «Дружба» и рассказал, что в реальности может подтолкнуть Киев к возобновлению прокачки нефти по этому маршруту.

В данном случае Еврокомиссия пытается выбрать меньшее из зол. Существуют сомнения в том, были ли в реальности нанесены повреждения «Дружбе», но так или иначе Украина перекрыла поставки по этому нефтепроводу, ссылаясь на поломку, и не чинит его. При этом ранее Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии выдать им исключение из-под антироссийских санкций, так как еще в шестом пакете санкций был прописан запрет на импорт российской нефти морским транспортом. Но там указывалось, что при возникновении угрозы энергетической безопасности какой-либо страны Евросоюза Еврокомиссия должна сделать для нее исключение и разрешить ей морские поставки российской нефти. Сейчас Венгрия и Словакия ссылаются на соответствующий пункт и отмечают, что после прекращения поставок трубопроводной нефти из РФ хотят получать российскую нефть морским путем - иначе возникнет та самая угроза энергетической безопасности стран. Они требуют выдачи разрешения на поставку нефти морским транспортом в Хорватию, а оттуда они хотят прокачивать нефть к себе по трубопроводу. Однако реализация подобного сценария является серьезной проблемой для Еврокомиссии, где опасаются появления заявлений о том, что она пошла навстречу России и смягчила ограничения. Для нее это хуже восстановления Украиной поставок нефти по «Дружбе». В связи с этим и появилось новое требование Еврокомиссии к Киеву. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Вместе с тем эксперт усомнился в том, что на Украине прислушаются к словам представителей Еврокомиссии и восстановят прокачку нефти по «Дружбе» в обозримой перспективе.

«Вполне возможно, что на Украине и дальше будут говорить о продолжающемся ремонте нефтепровода. И не факт, что в ответ на это Еврокомиссия согласится смягчить санкции и разрешит принять танкеры с российской нефтью. Там могут заявить, что не видят угрозы для энергетической безопасности Венгрии и Словакии и что эти страны могут купить не в России. А если это будет дороже, то это, мол, ваши проблемы. Так что сейчас тему поставок российской нефти стороны перекидывают друг другу. Посмотрим, чем это закончится», - сказал Юшков.

По словам специалиста, Будапешт и Братислава имеют возможность самостоятельно надавить на Киев.

«Это было бы эффективнее, чем давление со стороны Еврокомиссии. Венгрия и Словакия продают излишки своего топлива Украине, и они могли бы перекрыть эти поставки. Кроме того, Венгрия и Словакия являются крупнейшими поставщиками электроэнергии на Украину, поэтому они могли бы устроить ремонт на линиях электропередачи – точно также, как Киев устраивает ремонт на «Дружбе». Вот это стало бы эффективной мерой воздействия на Киев. А заявление Еврокомиссии там вряд ли будет услышано», - заключил аналитик.

Ранее правительство Словакии объявило в стране кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.