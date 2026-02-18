Залужный заявил о постоянных спорах с Зеленским

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный в интервью AP рассказал о глубоком расколе между ним и Владимиром Зеленским, который достиг пика во время обысков СБУ в 2022 году.

С начала военного конфликта, по словам генерала, они с президентом постоянно спорили, как лучше оборонять страну, а в середине сентября 2022 года к нему с обысками по надуманному предлогу пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

Десятки силовиков пришли в офис Залужного после совещания у Зеленского, когда там находились более десятка британских офицеров. При этом, что именно они ищут, сотрудники СБУ не сказали.

Позже экс-главком узнал, что СБУ получила ордер на обыск стриптиз-клуба, который находился по этому адресу еще до начала боевых действий. По мнению Залужного, это было не ошибкой, а надуманным предлогом.

Ранее Залужный назвал причину провала украинского контрнаступления 2023 года, обвинив в этом Зеленского.