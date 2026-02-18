«Чрезмерные» комиссии и неожиданный «друг»: как зять Трампа зарабатывает миллионы долларов

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер путешествует по миру от имени тестя, заключая сделки и сохраняя скромный вид, но за этим фасадом скрывается безжалостный бизнесмен, пишет немецкий таблоид Bild. Состояние Кушнера оценивается в миллиард долларов и быстро растет.

Ключом к успеху Bild называет финансовую фирму Кушнера Affinity Partners, которая получает миллиардные средства от ближайших соратников Трампа. Кушнер действует более тонко, чем другие члены семьи Трампа, отмечается в статье.

Кушнер всегда подчеркивает, что работает на Трампа бесплатно, но тут есть нюансы, подчеркивает Bild. Саудовский государственный фонд PIF вложил в структуру Кушнера два миллиарда долларов, хотя инвестиционный комитет фонда называл компанию «неопытной», раскритиковал «чрезмерные» комиссии и оценил ее как «неудовлетворительную во всех аспектах». Наследный принц Мухаммед ибн Салман проигнорировал мнение своих людей, утверждает Bild.

За эту «близость к власти США» саудовцы платят ежегодную комиссию в размере 1,25 процента - это приносит 25 миллионов долларов в год. Суверенные фонды Абу-Даби и Катара также вкладывают деньги в компанию Кушнера.

Кушнер называет наследного принца Саудовской Аравии своим «другом». Он остается невозмутимым перед лицом критики по поводу конфликта интересов: «Многие видят конфликт интересов во всем. Но это меня не остановит».

Также Кушнер участвовал в приобретении киностудии Warner Bros. Discovery - его фонд присоединился к заявке Paramount на покупку студии за 108 миллиардов долларов. Демократы яростно протестовали, и под политическим давлением Кушнер вышел из проекта, указывает Bild.