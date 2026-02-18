Противоречия внутри украинской делегации на переговорах в Женевы связаны не с личными разногласиями, а с более глубокими факторами влияния западных разведок. Как сообщает Life.ru, об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя возможную роль руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в продвижении мирной линии.

Он отметил, что в российской делегации нет разночтений, поскольку представители Москвы выступают в рамках директивы президента России Владимира Путина.

«А вот там надо не просто искать "люди Буданова*", "люди Зеленского", "люди Ермака", о чем там начали писать, а надо просто признать факт: агенты ЦРУ против агентов МИ-6», — сказал экс-депутат Рады.

Олейник напомнил, что карьера Буданова* тесно связана с США. В свое время его заметил бывший руководитель ГУР Валентин Кондратюк, которого при экс-президенте США Джо Байдене называли «личным водителем» из-за особых контактов. Олейник утверждает, что Буданов* обучался в ЦРУ, а после ранения лечился не в Европе, а в Штатах.

По мнению экс-депутата Рады, экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак был «токсичен» для США, поскольку склонен к сотрудничеству с британской разведкой МИ-6, как и Владимир Зеленский. При этом Олейник сомневается, что появление Буданова* во главе делегации ускорит достижение мира. Он считает, что ситуацию подогревает позиция американского лидера Дональда Трампа.

Ранее издание The Economist заявило о противоречиях внутри украинской делегации. По их информации, образовались две группы: одна связана с Будановым* и выступает за скорейшее заключение мира при посредничестве США, а вторая — с Ермаком и придерживается противоположной позиции.

