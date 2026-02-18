В США пройдет первая встреча "Совета мира". Какие страны примут участие

В четверг в Вашингтоне пройдет первое заседание "Совета мира". Встреча состоится в штаб-квартире Института мира, который с конца прошлого года носит имя Дональда Трампа. Как заявили тогда в Госдепе, организацию, занимающуюся вопросами урегулирования конфликтов в разных частях света, решили переименовать, чтобы увековечить "имя величайшего переговорщика в истории США".

Конечно, в первую очередь на заседании должны быть решены организационные вопросы, как именно будет выстроена работа "Совета мира", какие у него будут полномочия. Однако 19 февраля он приступит уже непосредственно к решению поставленных перед ним задач, обсуждению вопросов разработки структуры переходного правительства для сектора Газа в условиях прекращения огня, обеспечения мира и стабильности во всем ближневосточном регионе. Ожидается, что будет объявлено о выделении 5 миллиардов долларов "на гуманитарные нужды и усилия по восстановлению сектора Газа". По словам президента США Дональда Трамп, входящие в "Совет мира" государства "готовы направить тысячи военных" с целью "поддержания мира и безопасности" в палестинском анклаве. В связи с этим Трамп, как ожидается, представит проект создания сил безопасности под эгидой "Совета мира" для поддержания порядка в зонах конфликтов. И речь идет не только о палестино-израильском конфликте. "Совет мира" может стать чем-то большим, чем органом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, если его члены согласятся на расширение мандата организации.

Во время презентации "Совета мира" на Давосском экономическом форуме Трамп объявил, что к созданной им организации присоединились 59 государств (58 были направлены приглашения), однако подтвердили это или выразили свою поддержку инициативе только около 30. "За" создание нового органа выступили многие страны Глобального Юга, Ближнего Востока. При этом европейские страны довольно прохладно отнеслись к инициативе, ряд из них, такие как Франция, Норвегия, Швеция, Словения, сразу отказались от участия. Другие заняли двоякую, выжидающую позицию и стали тянуть время, не говоря однозначно ни да, ни нет. И вот теперь они готовы направить своих наблюдателей, тем самым определив свою роль в "Совете мира".

"Нас пригласили как страну-наблюдателя. По нашему мнению, это хорошее решение в том, что касается совместимости с конституцией, по присоединению к "Совету мира", - заявила премьер Италии Джорджа Мелони. В связи с этим в первом заседании "Совета мира" примет участие министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни. "Наша цель, которая предусматривает участие в мирной инициативе США, которой нет достойной альтернативы, способствовать созданию условий для решения ближневосточного конфликта в ключе двух государств во имя мира и безопасности", - отметил Таяни.

Аналогичную позицию заняли Чехия и Словакия, которые также будут представлены на уровне глав МИД Петра Мацинка и Юрая Бланара, Греция отправляет заместителя министра иностранных дел Хариса Теохариса, Польша - главу Бюро по международной политике при президенте Польши Марчина Пшидача.

Известно, что в первом заседании "Совета мира" примут участие лидеры ряда бывших советских республик. С визитом в США в эти дни отправились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Из глав правительств также надо назвать премьера Египта Мустафу Мадбули, другие страны предпочти в основном отправить глав МИД.

Что касается России, то Москва получила приглашение принять вступить в "Совет мира", но решения еще не приняла. В то же время президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России направить на поддержку палестинского народа в рамках "Совета мира" один миллиард долларов - из замороженных на территории США активов.