В Евросоюзе нарастает паника, вызванная острыми разногласиями из-за новых антироссийских санкций. Под угрозой утверждения оказался юбилейный 20-й пакет рестрикций. Сразу несколько государств ЕС выступили против незаконных ограничений в отношении иностранных портов и банков, которые якобы задействованы в российском нефтеэкспорте.

Проект нового 20-го пакета санкций против России, похоже, становится камнем преткновения для Евросоюза. Страны Старого Света тонут в разногласиях. На кону закрытие портов в Грузии и Индонезии и банков, якобы связанных с транспортировкой российской нефти. Агентство "Блумберг", ссылаясь на источники в Брюсселе, уточняет - обеспокоенность выразили Греция, Мальта, Венгрия, Испания и Италия:

"Нежелание Италии вводить санкции против порта Кулеви объясняется тем, что он также принимает газ из Азербайджана, ключевого источника энергии для Европы. Кроме того, кубинский банк - единственный на острове, работающий с иностранной валютой и обслуживающий дипломатов и граждан ЕС".

Хорватское издание Advance, анализируя политические реалии, вспоминает - Владимир Путин еще на Мюнхенской конференции 2007 года говорил о предстоящем расколе Европы, усилении БРИКС и опасности установления однополярного мира. В статье подчеркивается - многие оценки, которые дал российский лидер почти 20 лет назад, максимально актуальны.

Дискуссии о "стратегической автономии" и снижении зависимости от США во многом перекликаются с тезисами, которые Москва озвучивала ещё в 2007 году. Яркие примеры: заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости для Европы укреплять собственные оборонные возможности и становиться менее зависимыми от Вашингтона в вопросах безопасности.

А тем временем США продолжают концентрировать свои силы на Ближнем Востоке. На повестке - недопущение создания Тегераном ядерного оружия. Накануне Иран и США провели в Женеве переговоры. Заявления Джей Ди Вэнса были максимально жесткими:

"Наш главный интерес в том, что мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие. Мы не хотим распространения ядерного оружия. Такова цель президента Соединенных Штатов. И у него есть множество вариантов и инструментов, чтобы этого не произошло".

При этом США отказали Украине в производстве ракет - перехватчиков к своим системам ПВО Patriot на территории Европы. И это несмотря на давние обещания. Об этом сокрушается Владимир Зеленский. Главарь киевского режима уточняет - он предлагал разместить завод и на территории Украины, и совместно с партнерами по НАТО.