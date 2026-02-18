Экс-депутат Рады объяснил просьбу Зеленского о встрече с Путиным

Владимир Зеленский хотел бы организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, чтобы снять вопросы по поводу своей легитимности и нахождения у власти. Об этом заявил «Аргументам и фактам» экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом, по информации западных СМИ, Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным на уровне лидеров в Женеве.

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров отметил, что у Владимира Зеленского «остро стоит вопрос легитимности его власти», и есть только два пути решения.

«Первый путь – это выборы, чего он пока не хочет. Второй вариант – личная встреча с Путиным, которая легитимирует его в глазах мирового сообщества. Никакого другого объяснения этому желанию встретиться с Путиным я не вижу», – пояснил он.

Бывший парламентарий задался вопросом, зачем еще нужна эта встреча, если Зеленский неоднократно говорил, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса.

«Если он говорит, что территориальный вопрос может быть решен на уровне лидеров, но при этом заявляет, что Украина не выйдет с территории Донбасса, то в чем суть этой встречи, для чего она нужна? Ну, скажет Зеленский Путину, что не выведет свои войска с Донбасса. Так мы и так это слышим от него каждый день», – констатировал Килинкаров.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина готова вывести войска из Донбасса только при зеркальном отводе российских сил.