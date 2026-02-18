Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал об угрозах экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку во время рейда на командный пункт в 2022 году. Его слова передает Assosiated Press (АР).
По словам Залужного, в сентябре 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) попытались провести обыск в его офисе. Он подчеркнул, что закрыл доступ к части документов.
Залужный заявил о постоянных спорах с Зеленским
В этом же интервью Залужный обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. По его словам, глава республики не выделил необходимых для наступления ресурсов.