Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) случайно провели обыск в штабе главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, перепутав его со стриптиз-клубом. Об этом в среду, 18 февраля, рассказали в Assosiated Press (АР).

Инцидент произошел в сентябре 2022 года — тогда же у военного прошла напряженная встреча с президентом Владимиром Зеленским. После он отправился в свой кабинет, где уже через несколько часов проводились обыски.

Какую конкретно информацию искали представители СБУ, в издании не уточнили. После Залужный позвонил главе службы Василию Малюку* — тот заявил, что ничего не знает о рейде.

— Позже он узнал, что за два дня до этого агентство Малюка обратилось в районный суд Киева с просьбой выдать ордер на обыск по тому же адресу. Согласно судебному документу, полученному AP, агентство намеревалось провести обыск в стриптиз-клубе, предположительно принадлежащем преступной организации, — добавили в газете.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что в этом году президентом Украины может стать экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный, который в настоящее время исполняет обязанности посла в Великобритании.

