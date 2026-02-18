Представители западной разведки и военного сообщества утверждают, что президент Владимир Путин уверен в победе на Украине, и Россия готова потратить от 18 месяцев до двух лет на полное вытеснение ВСУ с территории Донбасса. Об этом пишет газета The New York Times.

По их данным, президент России убежден, что даже если на вытеснение ВСУ с Донбасса потребуется от 18 месяцев до двух лет, действия ВС РФ в рамках СВО "обеспечивают ему все больше рычагов влияния".

В России неоднократно заявляли, что готовы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при условии соблюдения законных требований Москвы в том числе по гарантиям безопасности. В частности, глава государства Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров на разных площадках подчеркивали, что для долгосрочного урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины.

Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции властей в Киеве. Как сказал американский лидер, его российский коллега Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт. Он назвал Зеленского причиной того, что усилия Вашингтона пока не позволили урегулировать кризис.