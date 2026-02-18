Курилы как ритуал: зачем Токио каждый год выводит людей на улицы и почему это не мешает бизнесу?
Вопрос «северных территорий» для российско-японских отношений можно назвать «вечным». Как отмечает эксперт, это своеобразный политический ритуал, который сохраняется уже длительное время.
В комментарии RuNews24.ru эксперт КГ «Полилог» Дарья Кургинова пояснила, что, во-первых, в Японии демонстрации по поводу возвращения островов под контроль Токио проходят каждый год. Во-вторых, речь идет о демонстрациях с числом участников 500-700 человек. В-третьих, Россия в любом случае каждый год в день демонстраций конкретизирует свою позицию.
«Так как я не вижу ничего особенного в происходящих митингах насчет «северных территорий», то я не думаю, что это как-то существенно влияет на дальнейшие отношения России и Японии. Напряженность между странами, если и происходит, то по другим причинам. Япония сейчас находится в коалиции с США, которые проводят по отношению к России и Китаю недружественную политику. Так что дальше, если кризисы в отношениях и будут, то либо по причине ориентации Токио на США и нового пакета санкций; либо из-за заявлений Такаити о пересмотре Конституции для повышения обороноспособности страны и угрозы военному балансу в регионе», — отметила эксперт.
По её словам, в целом, сложно говорить о существенном ухудшении российско-японских отношений за последний год. Наоборот, Япония всячески купирует риски полного разрыва отношений с Россией и постепенно восстанавливает «мосты». Недавно были сделаны значительные шаги навстречу российским туристам: с 12 февраля Япония открыла в России сеть сервисно-визовых центров для оптимизации процесса выдачи виз из-за резкого роста турпотока (вдвое в 2025 году).
«Это хороший знак. Да и в среднем, среди японского населения, озабоченность вопросом «северных территорий» крайне низкая. Сейчас у них в приоритете внутренние проблемы, связанные с падением йены и ростом цен. Японии выгодно возвращаться в Россию, они ждут этой возможности: наш рынок хорошо принимал их товары и услуги. Думаю, в будущем нормализация не то, что возможна, а Япония сама будет «за» неё».