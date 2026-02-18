Курилы как ритуал: зачем Токио каждый год выводит людей на улицы

Вопрос «северных территорий» для российско-японских отношений можно назвать «вечным». Как отмечает эксперт, это своеобразный политический ритуал, который сохраняется уже длительное время.

В комментарии RuNews24.ru эксперт КГ «Полилог» Дарья Кургинова пояснила, что, во-первых, в Японии демонстрации по поводу возвращения островов под контроль Токио проходят каждый год. Во-вторых, речь идет о демонстрациях с числом участников 500-700 человек. В-третьих, Россия в любом случае каждый год в день демонстраций конкретизирует свою позицию.

«Так как я не вижу ничего особенного в происходящих митингах насчет «северных территорий», то я не думаю, что это как-то существенно влияет на дальнейшие отношения России и Японии. Напряженность между странами, если и происходит, то по другим причинам. Япония сейчас находится в коалиции с США, которые проводят по отношению к России и Китаю недружественную политику. Так что дальше, если кризисы в отношениях и будут, то либо по причине ориентации Токио на США и нового пакета санкций; либо из-за заявлений Такаити о пересмотре Конституции для повышения обороноспособности страны и угрозы военному балансу в регионе», — отметила эксперт.

По её словам, в целом, сложно говорить о существенном ухудшении российско-японских отношений за последний год. Наоборот, Япония всячески купирует риски полного разрыва отношений с Россией и постепенно восстанавливает «мосты». Недавно были сделаны значительные шаги навстречу российским туристам: с 12 февраля Япония открыла в России сеть сервисно-визовых центров для оптимизации процесса выдачи виз из-за резкого роста турпотока (вдвое в 2025 году).