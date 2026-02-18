Главное за 18 февраля 2026: санкции Киева против Лукашенко и слова Мерца о ядерном оружии

В среду, 18 февраля, на Украине сообщили о введении санкций против главы Белоруссии Александра Лукашенко. А немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил против собственного ядерного оружия у Германии.

Санкции Украины против Лукашенко

Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает «Интерфакс», санкции подразумевают запрет на участие в бизнесе и госзакупках на Украине, ограничение въезда в страну, приостановку лицензий и торговых соглашений, запрет на передачу технологий, интеллектуальной собственности и другие ограничения.

В офисе Зеленского заявили, что более трех тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и компоненты, относящиеся к категории критически важных. Также в Киеве упомянули решение развернуть в Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник».

Исторический рекорд: во Франции 36 дней подряд идут дожди

Во Франции непрерывно идут дожди уже 36 дней, начиная с 15 января. BFM TV сообщает, что речь идет об историческом рекорде. В связи с беспрецедентными наводнениями, особенно на западе страны, в четырех департаментах был объявлен красный уровень опасности.

Начало февраля выдалось особенно ненастным: первые 16 дней месяца стали самыми дождливыми во Франции с 1959 года. Министр экологического перехода и биоразнообразия Моник Барбут заявила о «беспрецедентной ситуации» из-за ущерба, причиненного непогодой и резкого повышения уровня воды во время наводнений. В департаменте Ло и Гаронна многие дома до сих пор остаются без электричества.

Мерц выступил против идеи немецкого ядерного оружия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает против появления у Берлина собственного ядерного оружия. Об этом Мерц рассказал в подкасте Machtwechsel.

В то же время Мерц подчеркнул, что стоит обсудить идею распространения французского «ядерного зонтика» на ЕС. Мерц напомнил, что Германия связана договором о нераспространении ядерного оружия. По словам канцлера, он бы не хотел, чтобы Германия размышляла о самостоятельном ядерном вооружении.

В Грузии задержали сотрудников мошеннического кол-центра

В Грузии задержали сотрудников кол-центра, занимавшего мошенничеством и отмыванием денег. Как сообщает «Интерфакс», кол-центр также финансировал оппозиционные СМИ.

Кол-центр в Тбилиси имел русскоязычные, англоязычные и немецкоязычные отделения. В результате преступной деятельности только в 2020-2023 годах была присвоена криптовалюта на сумму около 9,5 миллиона долларов. В прокуратуре Грузии считают, что кол-центру «покровительствовал» бывший генпрокурор страны Отар Парцхаладзе. В сообщении отмечается, что он скрывается от правосудия по ранее предъявленному обвинению в организации заказного убийства.