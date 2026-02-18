Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии, если Украина продолжит блокировать поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Слова словацкого политика передает агентство TASR.

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», — заявил он.

Ранее Роберт Фицо заявил, что нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод в Братиславе прекращает поставку нефтепродуктов на Украину. Он отметил, что государство прекращает экспорт дизельного топлива на Украину и любой другой экспорт.

Венгрия и Словакия перестали получать сырье по нефтепроводу «Дружба» из-за нештатной ситуации на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды». Прокачка нефти по трубопроводу Мозырь — Броды, направляющему нефть в Венгрию и Словакию, приостановлена по требованию Украины. Руководство компании «Укртранснафта», занимающейся транзитом нефти через Украину, отказалось разрешить транзит нефти в Венгрию и Словакию после инцидента на трубопроводе — техническая готовность к возобновлению транспортировки есть, но отсутствует соответствующее решение руководства компании.